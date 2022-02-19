У тебя СПИД, и значит, мы... будем жить

На этой неделе ученые сообщили, что третий пациент был излечен от ВИЧ, вируса, который провоцирует развитие СПИДа. Пациентке сделали трансплантацию стволовых клеток, взятых из пуповинной крови, пишет Live Science.

Два других пациента, Тимоти Браун и Адам Кастильехо, были излечены от ВИЧ с помощью трансплантации костного мозга от доноров с генетической мутацией, блокирующей инфекцию. Использованные трансплантаты содержали гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) взрослых людей, способные развиваться во все типы клеток, в том числе и лейкоциты - главный компонент иммунной системы.

The New York Times сообщает, что подобная генетическая мутация крайне редкая и на сегодняшний день была обнаружена всего лишь у 20 тыс. доноров костного мозга. Сама процедура трансплантации костного мозга наносит серьезный ущерб здоровью, как во время, так и после операции. И у Брауна, и у Кастильехо, клетки донора атаковали собственные клетки пациентов. Такое осложнение в медицине называется реакция ”трансплантат против хозяина” (РТПХ). Однако несмотря на подобную реакцию организма, оба пациента вылечились от ВИЧ.

В свою очередь, женщина, которая недавно была излечена от ВИЧ, прошла совершенно иную процедуру. Она была выписана всего через 17 дней после операции без каких-либо признаков РТПХ, сообщила доктор Цзин Мэй Сюй, терапевт пациентки в нью-йоркском медицинском центре Weill Cornell Medicine. Ее случай опровергает теорию о том, что РТПХ может быть необходимым этапом в лечении ВИЧ, заявила доктор Шэрон Льюин, президент Международного общества борьбы со СПИДом, которая не участвовала в лечении третьей пациентки.

Reuters сообщает, что помимо ВИЧ, у пациентки был диагностирован острый миелоидный лейкоз, поражающий кроветворные клетки костного мозга. Пуповинная кровь была ей перелита для лечения сразу обоих заболеваний, поскольку врачи обнаружили у донора генетическую мутацию, блокирующую ВИЧ. По сообщению онкологического центра Memorial Sloan Kettering, пуповинная кровь содержит большое количество ГСК, собирается во время рождения ребенка, а затем сдается родителями.

Для трансплантации пуповинной крови, в отличие от костного мозга, донорам не обязательно ”совпадать” с пациентами. При трансплантации костного мозга врачи проверяют тип человеческого лейкоцитарного антигена (HLA) у донора и реципиента, чтобы обнаружить наличие специфических белков в тканях. HLA много разновидностей, но у донора костного мозга и реципиента они должны совпадать, чтобы избежать губительной иммунной реакции.

Поскольку детская иммунная система не полностью сформирована на момент рождения, HLA ребенка и реципиента пуповинной крови не обязательно должны совпадать так, как при трансплантации костного мозга. Детские клетки адаптируются к телу пациента легче, чем клетки взрослого человека. В случае с третьей пациенткой, излечившейся от ВИЧ, материал донора частично совпадал с параметрами её собственных клеток. Ей также были пересажены стволовые клетки близкого родственника, чтобы усилить иммунную систему после трансплантации.

”Трансплантат от родственника - проводник, благодаря которому пуповинная кровь выполнила свою функцию”, - говорит доктор Маршалл Глесби, эксперт по инфекционным заболеваниям из медицинского центра Weill Cornell Medicine и участник процедуры.

The Guardian сообщает, что операция была проведена в августе 2017 года. Пациентка прекратила антиретровирусную терапию - стандартное лечение при ВИЧ - через 37 месяцев после трансплантации, передает The Times. С тех пор прошло уже больше 14 месяцев и до сих пор в ее крови не обнаружено следов ни вируса, ни антител к нему.

Reuters передает, что пациентка - участница американского исследования, в рамках которого лечение от ВИЧ проходят 25 пациентов. Всем им будет проведена трансплантация стволовых клеток пуповины для лечения рака. Затем за ними будут наблюдать, чтобы выяснить, изменится ли их ВИЧ-статус после процедуры. В целом, пуповинная кровь более доступна и ее легче подобрать для пациентов, чем костный мозг. Поэтому ряд ученых считают, что эта процедура перспективнее для пациентов с ВИЧ.

”Мы считаем, что в США с помощью такой процедуры появится возможность лечить до 50 пациентов в год”, - говорит доктор Коэн ван Безиен, директор трансплантационной программы в медицинском центре Weill Cornell Medicine и участник программы. По данным The Times, в мире около 38 млн людей живет с ВИЧ. ”Возможность использовать частично совместимые трансплантаты из пуповинной крови значительно увеличивает вероятность обнаружения подходящих доноров для наших пациентов”, - уверен ван Безиен.