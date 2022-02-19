Обстоятельства гибели туристки на горе Бештау начали расследовать

19 фев. 21:00

Следователи в Пятигорске начали проверку после гибели 63-летней туристки на горе Бештау из-за ухудшения погодных условий, информирует пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что сегодня три женщины самостоятельно отправились на гору Бештау, однако из-за ухудшения погоды при спуске женщины столкнулись с трудностями и 63-летняя женщина оступилась и упала.

Несмотря на усилия спасателей и врачей, женщина скончалась. Две другие пострадавшие госпитализированы. По факту ведется проверка, сообщает пресс-служба.