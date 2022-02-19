РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Израиль настоял на эвакуации граждан из Украины

Израиль настоял на эвакуации граждан из Украины

Израиль вновь призвал граждан еврейского государства незамедлительно покинуть территорию Украины, так как вспышка конфликта может произойти быстро. Об этом говорится в заявлении МИД Израиля.

"Вспышка конфликта там может произойти быстро и иметь тяжелые последствия", - говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский останется в столице Украины, при этом завтра в порядке исключения консульский отдел при посольстве будет открыт для предоставления проездных документов нуждающимся в этом гражданам, передает РИА Новости. 

1700 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version