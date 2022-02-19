Израиль настоял на эвакуации граждан из Украины

19 фев. 20:45

Израиль вновь призвал граждан еврейского государства незамедлительно покинуть территорию Украины, так как вспышка конфликта может произойти быстро. Об этом говорится в заявлении МИД Израиля.

"Вспышка конфликта там может произойти быстро и иметь тяжелые последствия", - говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский останется в столице Украины, при этом завтра в порядке исключения консульский отдел при посольстве будет открыт для предоставления проездных документов нуждающимся в этом гражданам, передает РИА Новости.