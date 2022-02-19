В Грузии задержана мошенница, предлагавшую работу в США

19 фев. 20:22

Грузинские правоохранители задержали женщину в Тбилиси. Ранее она была объявлена в розыск по обвинению в мошенничестве.

Как сообщает МВД Грузии, обвиняемая предложила двум жителям Тбилиси купить билеты в США, обеспечить их жильем и работой, а также рабочей визой за определенную сумму.

Однако получив деньги и паспорта она не исполнила обещанного, а затем попыталась избежать следствия.

В настоящее время она задержана и находится под стражей.

Следствием также установлено, что обвиняемая замешана еще в нескольких фактах мошенничества в Тбилиси и дела по ней находятся сразу в нескольких отделениях полиции. Расследование продолжается, предает Sputnik Грузия.