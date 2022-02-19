Польша требует отключить "Северный поток"

19 фев. 20:05

Польское руководство полагает, что необходимо не только не допустить запуска газопровода "Северный поток - 2", но и перекрыть уже действующий газопровод "Северный поток", заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

По его словам, Россия "использует газ в качестве оружия". "Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска "Северного потока - 2", а также [за то, чтобы] подумать об отключении "Северного потока - 1", - сказал он, выступая на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности на сессии "Отношения между Востоком и Западом и архитектура европейской безопасности".