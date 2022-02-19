В Кисловодске пройдут экскурсии на велосипедах

19 фев. 19:54

В Кисловодске велосипедисты смогут узнать о жизни города до революции и во время Великой Отечественной войны, а также о его нынешней жизни во время бесплатной велоэкскурсии, информирует пресс-служба администрации курорта.

"Подобный вид экскурсий будет практиковаться в Кисловодске впервые. В маршрутах предусмотрены остановки-привалы у главных достопримечательностей, где экскурсовод расскажет интересные подробности о нашем городе", - сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Уточнятся, что автором идеи выступил студент, победитель грантового конкурса "АИС Росмолодежь 2021" Артем Горький.