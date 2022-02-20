"Архыз" примет спортивно-музыкальный фестиваль

20 фев. 2:05

На горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии с 6 по 8 марта пройдет ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль "Ритм гпресс-слуКавказ.РФ".

"Традиционно фестиваль проходит под открытым небом и собирает участников из многих регионов России. На нем выступят более 20 диджеев и музыкантов из Ростова-на-Дону, Сочи, Краснодара, Москвы, Севастополя. Хедлайнерами заявлены композитор Azamat Agraba, ELLA & Zatagin с Эльвирой Пономаревой из телепроекта "Голос" и создательница внеформатной танцевальной музыки Zuula", - сообщают организаторы мероприятия.

Также участников фестиваля ждут кинопоказы, лекции, танцы под открытым небом, мастер-классы для опытных райдеров и новичков.