В Британии предрекли ухудшение ситуации вокруг Украины

19 фев. 19:02

Страны Запада должны быть готовы к резкому ухудшению ситуации вокруг Украины на следующей неделе, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, в настоящее время Европа переживает один из самых опасных моментов для безопасности с начала XX века. "Нам необходимо демонстрировать беспрецедентное единство. Многие хотели бы видеть ситуацию в более позитивном ключе, но я думаю, что нам надо готовиться к худшему сценарию, который может быть реализован уже на следующей неделе", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.