Кубанские пляжи приведут в порядок к 15 апреля

Пляжи Краснодарского края планируется благоустроить к 15 апреля, такое сообщение распространила пресс-служба администрации Кубани.
Вице-губернатор Александр Руппель утвердил дорожную карту по подготовке к летнему сезону.
"Уже к 15 апреля все пляжи должны быть благоустроены и приведены в надлежащее санитарное состояние", - подчеркнула врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина.
Планируется проверить качество морской воды, водолазы исследуют дно, будут также снесены незаконные торговые объекты.
Пляжи будут работать в соответствии с краевым стандартом, утвержденным в прошлом году.