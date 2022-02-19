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Кубанские пляжи приведут в порядок к 15 апреля

Кубанские пляжи приведут в порядок к 15 апреля

Пляжи Краснодарского края планируется благоустроить к 15 апреля, такое сообщение распространила пресс-служба администрации Кубани. 

Вице-губернатор Александр Руппель утвердил дорожную карту по подготовке к летнему сезону. 

"Уже к 15 апреля все пляжи должны быть благоустроены и приведены в надлежащее санитарное состояние", - подчеркнула врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина. 

Планируется проверить качество морской воды, водолазы исследуют дно, будут также снесены незаконные торговые объекты.

Пляжи будут работать в соответствии с краевым стандартом, утвержденным в прошлом году.

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