Олимпиада в Пекине: итоги шестнадцатого дня

19 фев. 18:40

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно семь комплектов наград.

Лидер медального зачета – сборная Норвегии, в ее активе – 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. На втором месте Германия (11-8-5). На третью позицию занял Китай (9-4-2). Российская сборная завоевала 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей и занимает восьмое место.

Лучший результат в фристайле у мужчин показали представители новой Зеландии Нико Портеус (93,00), на втором и третьем местах спортсмены из США Дэвид Уайз (90,75) и Алекс Феррейра (86,75).

Лыжные гонки, масс-старт, свободный стиль лучшими стали представители России Александр Большунов, показавший время 1:11.32,7 и Иван Якимушкин (+5,5). Бронза у норвежца Симен Хегстад Крюгер (+7,0).

Золото в керлинег досталось команде Швеции, на втором и третьем местах представители Британии и Канады.

Конькобежный спорт, масс-старт у мужчин золото завоевал бельгиц Барт Свингс, на втором месте и третьем местах представители Южной Кореи Чхун Чжэ Вон и Ли Сын Хун.

У женщин в дисциплине золото выиграла спортсменка из Нидерландов Ирене Схаутен, серебро, Ивани Блонден из Канады, на третьем – итальянка Франческа Лоллобриджида.

Фигурное катание (спортивные пары) лучшими стали представители Китая Вэньцзин Суй / Хань Цун (239,88), на втором и третьем местах россияне Евгения Тарасова / Владимир Морозов (239,25) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

Лучшими бобслеистками стали представительницы Германии Лаура Нольте / Дебора Леви (4.03,96), второе место также у немок Мариама Яманка / Александра Бургхардт (+0,77), бронза досталась команде из США Элана Мейерс Тейлор / Сильвия Хоффман (+1,52).