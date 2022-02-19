Фигуристы Тарасова и Морозов оценили вклад Тутберидзе в серебро ОИ

19 фев. 18:24

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в беседе с журналистами после проката, отметили вклад тренера Этери Тутберидзе в завоевание олимпийского серебра в Пекине в соревнованиях спортивных пар.

"В конце прошлого сезона Этери Георгиевна взяла нас в команду, несмотря на то что у нее своя группа девочек, где все были нацелены на пьедестал. Она все равно взяла нас, и это заслуга ее и ее команды", - сказали олимпийские призеры.

"Олимпиада подошла к концу, мы справились, выполнили свою задачу, сделали все, что могли. Довольны собой", - приводит слова собеседников ТАСС.