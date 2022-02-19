Антициклон захватит Казахстан

19 фев. 18:13

Практически вся территория Казахстана в воскресенье, 20 февраля, будет находиться под влиянием антициклона. В этой связи в республике сохранится погода без осадков, только на западе под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями и усилением ветра. Местами возможен туман, передает Sputnik Казахстан.

Уточняется, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях объявлены штормовые предупреждения.