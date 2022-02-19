Госдума решит судьбу беженцев из Донбасса?

19 фев. 16:08

Вопрос с беженцами с Донбасса могут обсудить в Госдуме на следующей неделе, заявил первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий, отметив, что парламентарии не могут оставаться в стороне, когда страдают наши граждане,

"Депутаты не могут быть в стороне, когда пытаются уничтожить русских людей, русский мир, наших граждан России и соотечественников. Я думаю, во вторник будет обсуждение этой темы", - приводит слова собеседника РИА Новости.