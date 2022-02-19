Турпоток на Кубань увеличится на 5 млн человек

19 фев. 15:47

Ежегодный поток туристов в Краснодарский край может вырасти на 5 млн человек благодаря соглашению региона с корпорацией "Туризм.РФ".

В рамках соглашения ставится амбициозная задача - "построить на Кубани за счет средств инвесторов комплексные всесезонные курорты мирового уровня и развивать новые виды туризма", цитирует пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В горизонте шести лет в Краснодарском крае должны появиться десятки новых отелей на 50 тыс новых номеров", - отмечается в сообщении.

"Наиболее яркими проектами являются центр экологического, гастрономического, исторического туризма в Абрау-Дюрсо или "Долина Васта" - огромный новый горнолыжный туристический курорт, также большая территория в станице Благовещенской в Анапе", - указал Чернышенко.

Реализация этих проектов увеличит турпоток на 5 млн человек в год, а также позволит создать в регионе тысячи новых рабочих мест.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, к 2030 году регион планирует ежегодно принимать до 22 млн туристов.