В Ростовской области взорвался второй украинский снаряд

19 фев. 15:34

У границы в Ростовской области обнаружили еще один разорвавшийся снаряд.

Ранним утром в субботу жители станицы Митякинской Тарасовского района Ростовской области услышали взрыв. Правоохранители обнаружили в одном километре от госграницы разорвавшийся снаряд.

"Второй снаряд также обнаружен в Тарасовском районе вблизи станицы Митякинской. Это 120-мм зажигательный снаряд советских времен", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.