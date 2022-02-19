Путин и Лукашенко из Кремля наблюдали за учениями сил стратегического сдерживания

19 фев. 14:42

В субботу президент РФ Владимир Путин дал заранее спланированным учениями сил стратегического сдерживания.

Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко из ситуационного центра в Кремле наблюдали за учениями, в ходе которых был совершен пуск баллистических ракет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВКС и ВМФ России в рамках учений сил стратегического сдерживания выполнили пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон",

В учениях участвуют Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.