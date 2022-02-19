Навруз в Ташкенте отметят в парке "Янги Узбекистон"

19 фев. 14:57

Празднование Навруза в этом году пройдет в парке "Янги Узбекистон".

Все праздничные мероприятия будут проводиться при строгом соблюдении карантинных правил и требований общественной безопасности.

Напомним, узбекистанцы отдохнут пять дней на Навруз - с 19 по 23 марта, переноса рабочих дней на выходные не будет.

Главный весенний праздник будет отмечаться по всей республике, а не только в столице. В каждом городе и районе поручено провести всенародный хашар, выставки ремесленничества, книжные ярмарки и спортивные состязания по национальным видам спорта.