Захарова: Запад потворствует преступлениям Киева, не замечая ситуацию в Донбассе

19 фев. 14:18

Западные страны станут соучастниками "преступлений против человечности" со стороны Украины, если дальше будут игнорировать бедственное положение жителей Донбасса, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы заметили, как резко все западное сообщество забыло про права человека? Как запамятовали волшебные слова, которые позволяли им нарушать законы суверенных стран и международное право, - "гражданское население", "инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность", "старики и дети", "женщины и девочки", "обеспечение доступа гуманитарных организаций и журналистов" и так далее", - написала в субботу Захарова в своем Telegram-канале.

По ее мнению, западные "цивилизованные демократии" считают, что ничего из этого в Донбассе просто нет, поэтому нет нужны защищать права жителей региона.

"Все это там есть и требует настоящей, а не мнимой помощи и поддержки. А те, кто будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, станут соучастниками творимых киевским режимом преступлений против человечности", - заявила представитель российского МИД.

"Нашей стране не привыкать оппонировать злу. Мы на светлой стороне истории, и она это каждый раз подтверждает фактами", - констатировала Захарова.

В пятницу главы ЛНР и ДНР приняли решение об эвакуации мирного населения в Россию, Ростовская область круглосуточно принимает тысячи беженцев. Донбасс в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ объявил всеобщую мобилизацию.