Новые санкции ЕС против России ударят по энергетическому сектору

19 фев. 14:00

В случае начала войны на Украине Евросоюз расширит санкции против России, новые рестрикции затронут энергетический сектор, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям", - сказала она, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом глава ЕК признала, что в ближайшее время ЕС не сможет заместить поставки российского газа за счет СПГ, в том числе из США. Фон дер Ляйен указала, что в настоящее время Россия поставляет 40% всего закупаемого ЕС газа.

Конфликт на Украине "создан Россией", продолжила она. ЕС и НАТО будут сохранять полное единство по ситуации вокруг Украины, подчеркнула глава ЕК и назвала происходящее "самыми мрачными днями Европы после холодной войны".

"ЕС и НАТО сохраняют полное единство и останутся едины в ответ на российские угрозы", - сказала фон дер Ляйен. По ее мнению, события этих дней "могут полностью изменить мировой порядок".

"Европейский совет будет созван в течение (нескольких) часов, если будет необходимо принять политическое решение, если Россия ударяет или начинает войну против Украины", - заявила глава ЕК.