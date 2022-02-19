Президент Киргизии пообещал максимально возможно повысить зарплаты с 1 апреля

19 фев. 13:52

Президент Киргизии Садыр Жапаров написал о предстоящем весной повышении зарплат гражданам на официальной странице в Facebook.

Жапаров напомнил, что за годы независимости у республики накопилось около $5 млрд долга. "Время основных выплат по этому долгу пришлось на период моего президентства. Нет никаких вопросов. Мы все выплатим. Мы уже определили, по какому плану и из каких источников будем выплачивать", - сообщил он.

Пик выплат придется на 2026 год, а к 2030 году долг будет полностью погашен.

"Если бы мы использовали эти деньги для выплаты зарплат, пенсий и пособий, то каждый госслужащий получал бы не менее тысячи долларов в месяц. С 1 апреля планируем повысить заработную плату, но до тысячи долларов, конечно, не сможем поднять. Но мы постараемся повысить максимально, исходя из возможностей госказны", - заверил Жапаров граждан.