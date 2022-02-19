Европа почти израсходовала закачанный летом газ

19 фев. 13:39

Европейские газохранилища заполнены на 32%, в них осталось меньше 5% от закачанного в летний сезон газа.

"Общий уровень заполненности ПХГ Европы - 32%. Подземные хранилища Германии опустошены более чем на 2/3, Франции - почти на 3/4", - сообщает "Газпром" в субботу.

Обычно отбор газа из европейских газохранилищ продолжается до конца марта - середины апреля.

На 17 февраля, по данным Gas Infrastructure Europe, объем активного газа в ПГХ Европы на 21% меньше прошлогоднего уровня.

С 11 января уровень запасов газа в Европе перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.

В ПГХ Украины в настоящее время газа на 45% меньше, чем на аналогичный период прошлого года.

ЕС грозит ввести против России новые санкции в случае конфликта на Украине, в список включены в том числе и санкции в энергетическом секторе. При этом Россия многие десятилетия является поставщиком природного газа в Европу. В субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен указала, что в ближайшее время ЕС не сможет заместить поставки российского газа за счет СПГ.