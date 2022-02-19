Опрос: 43% россиян считают внешнюю политику РФ успешной

19 фев. 13:24

Меньше половины россиян могут назвать внешнюю политику РФ в последнее время успешной, следует из опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Успешной российская внешняя политика кажется 43% респондентов, среди сограждан старше 60 лет - 46%.

Примерами успешности респонденты назвали участие российских военных в январе в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, противостояние угрозам США и НАТО, военную поддержку Сирии.

Каждый четвертый (26%) россиянин не считает внешнюю политику страны успешной.

Опрос был проведен 5-6 февраля 2022 года, в нем приняли участие 1500 совершеннолетних респондентов в 53 регионах России.