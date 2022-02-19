В Алматы закрыли еще одну майнинговую ферму

Правоохранители в Алматы выявили очередная майнинг-ферму.
Обнаружить незаконную майнинговую ферму удалось сотрудникам департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы совместно с прокуратурой города. Ферма находилась на территории индустриальной зоны Алматы.
"В ходе проведения обыска с санкции следственного суда установлены майнинговые фермы в 6 контейнерах, в которых обнаружены и изъяты более 700 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи цифровой криптовалюты", - информирует пресс-служба Агентства по финмониторингу республики.
Проводятся следственные мероприятия, назначены необходимые экспертизы.