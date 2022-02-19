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Глава Генштаба армии Азербайджана провел внезапную проверку боеготовности ВМС (ФОТО)

Глава Генштаба армии Азербайджана провел внезапную проверку боеготовности ВМС (ФОТО)
Глава Генштаба армии Азербайджана провел внезапную проверку боеготовности ВМС (ФОТО)
Глава Генштаба армии Азербайджана провел внезапную проверку боеготовности ВМС (ФОТО)

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба армии страны генерал-полковник Керим Велиев провел внезапную проверку боеготовности Военно-морских сил (ВМС).

Как сообщили в минобороны Азербайджана, экипажи кораблей были подняты по сигналу тревоги и приведены в состояние боевой готовности. Состоялась проверка практических навыков командиров по принятию быстрых решений и боевая и тактико-специальная подготовка личного состава.

Велиев был подробно проинформирован о боевой подготовке. Он посетил Гидрографическое управление, Учебно-тренировочный центр ВМС, где поинтересовался организацией службы военных.

По итогам комплексной проверки состоялось служебное совещание. Начальник Генштаба дал положительную оценку боеготовности кораблей и судовых экипажей. По его словам, успехи азербайджанской армии достигнуты благодаря вниманию и заботе президента страны, верховного главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева.

Даны поручения по подготовке к предстоящим летом учениям в азербайджанской акватории Каспийского моря.

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