Глава Генштаба армии Азербайджана провел внезапную проверку боеготовности ВМС (ФОТО)

19 фев. 12:32

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба армии страны генерал-полковник Керим Велиев провел внезапную проверку боеготовности Военно-морских сил (ВМС).

Как сообщили в минобороны Азербайджана, экипажи кораблей были подняты по сигналу тревоги и приведены в состояние боевой готовности. Состоялась проверка практических навыков командиров по принятию быстрых решений и боевая и тактико-специальная подготовка личного состава.

Велиев был подробно проинформирован о боевой подготовке. Он посетил Гидрографическое управление, Учебно-тренировочный центр ВМС, где поинтересовался организацией службы военных.

По итогам комплексной проверки состоялось служебное совещание. Начальник Генштаба дал положительную оценку боеготовности кораблей и судовых экипажей. По его словам, успехи азербайджанской армии достигнуты благодаря вниманию и заботе президента страны, верховного главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева.

Даны поручения по подготовке к предстоящим летом учениям в азербайджанской акватории Каспийского моря.