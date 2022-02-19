Абхазия и семь регионов РФ готовы принять беженцев из Донбасса

19 фев. 12:19

Замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко в субботу сообщил, что в семи российских регионах к приему эвакуированного из ДНР и ЛНР населения подготовили пункты временного размещения. Также принять беженцев готовы в столице Абхазии.

В настоящее время основная нагрузка по приему беженцев легла на Ростовскую область. Принять граждан готовы также Московская, Воронежская, Курская, Орловская, Белгородская и Брянская области, а также Краснодарский край.

Кубань готова принять 20 тыс человек, Курская область - 1,5 тыс человек, Воронежская - 4,5 тыс, Белгородская - 400 человек, Московская, Орловская и Брянская - по 500 человек.

Замминистра МЧС добавил, что дорабатывается вопрос о приеме беженцев еще 19 субъектами РФ, находящимися до Урала. По предварительным данным, они примут порядка 45 тыс человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не размещать беженцев в Краснодарском крае - у россиян впереди отпускной сезон.

В Абхазии также готовы разместить у себя людей, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Об этом в субботу заявил мэр города Сухум Беслан Эшба.

МЧС Абхазии заявило о готовности направить свои подразделения в Донецк и Луганск для оказания помощи коллегам и мирному населению. Власти Донбасса поблагодарили руководство Сухума за поддержку.