В России за сутки выявили 179 тыс случаев коронавируса

19 фев. 12:02

За минувшие сутки в России выявлено 179 147 случаев заражения коронавирусом.

Больше всего случаев заболевания выявили в Санкт-Петербурге - 18 042, Красноярском крае - 7 897, Москве - 6 874. В Московской области 5 188 новых случаев, в Краснодарском крае - 4 494, в Ставропольском крае - 1 812, в Крыму - 1 263, в Дагестане - 600, в Адыгее - 575, в Кабардино-Балкарии - 500, в Ингушетии - 223, в Северной Осетии - 196, в Карачаево-Черкесии - 192, в Чечне - 92.

С начала пандемии в России выявлено 15 199 720 случаев коронавируса.

Госпитализированы 15 062 человека, на 19,2% меньше, чем накануне. Выздоровели за сутки 191 098 человек, с начала пандемии - 12 217 942 человека.

Умерли за сутки 798 пациентов, за все время - 344 755 человек.