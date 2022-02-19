В Ростовской области разорвался снаряд

19 фев. 11:46

Минувшей ночью в Тарасовском районе Ростовской области разорвался снаряд, пострадавших нет.

"Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители", - рассказал источник в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

Пострадавших и разрушений в результате разрыва снаряда нет. На месте инцидента работают сотрудники российских силовых ведомств.