Обстрелы, эвакуация населения и всеобщая мобилизация - что происходит в Донбассе

19 фев. 11:14

В субботу глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию.

"Постановляю: объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию", - говорится в тексте указа главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника. Согласно документу, выезд за пределы ЛНР запрещен мужчинам возрастом от 18 до 55 лет.

Накануне главы ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республик на территорию России. Выехать могут женщины, дети и старики.

Эвакуация производится в Ростовскую область. В российском регионе объявлен режим ЧС в связи с потоком беженцев. Регион был готов принять 12 тыс человек, однако уже днем в субботу ожидается 25 тыс человек.

Для работы с эвакуированными из ДНР и ЛНР привлекают психологов МЧС России.

Власти РФ оказывают региону поддержку - в Ростовскую область в ближайшие дни поступит более 2 млн тестов на ковид для беженцев, кроме того из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей на выплаты беженцам - по 10 тыс рублей на человека. Выплаты начнутся в течение суток.

Пункты пропуска на границе в Ростовской области переведены на круглосуточный режим работы, они работают исключительно на въезд в РФ, сообщил руководитель пограничного управления ФСБ России Сергей Кудряшов.

Ростовских отельеров просят помочь с размещением прибывающих. Жители ДНР и ЛНР эвакуируются автобусами и железнодорожными составами. Из ДНР уже прибыли 6,5 тыс человек, в том числе 2,5 тыс детей. ЛНР за ночь на своих автомобилях покинули 25 тыс человек, организованной колонной в субботу ЛНР покинут еще порядка 10 тыс человек, сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

В ЛНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики нарушили режим тишины 31 раз. Минометному обстрелу подверглись три населенных пункта: Первомайск, Металлист и Славяносербск.

По территории ДНР с начала суток выпущено более 100 мин различного калибра, в результате поврежден трубопровод. Утром в субботу ВСУ менее чем за час выпустили по ДНР 51 мину.

"Ситуация на линии соприкосновения остается критической. Украинские каратели продолжают обстрел гражданской инфраструктуры и террор мирного населения нашей республики", - заявил в субботу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.