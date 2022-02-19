Главой секретариата Кадырова стал директор спортклуба "Ахмат"

19 фев. 10:59

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил руководителем своего секретариата Валида Эдилова - директора республиканского спортивного клуба "Ахмат". Заместителем Эдилова назначена Хутмат Кадырова, дочь главы республики.

"Валид Эдилов давно плодотворно трудится в команде первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Ему свойственны высокая принципиальность и требовательность при решении служебных задач. Я уверен, что он будет полезен на новом месте", - заявил Кадыров на совещании в Грозном.

Также он сообщил, что Хутмат Кадырова в новой должности займется курированием работы реабилитационных центров в Чечне. "Все мы знаем, что после перенесенного ковида для человека играет огромную роль восстановительный процесс. И если его не начать своевременно, то последствия, вызванные коронавирусной инфекцией, могут активировать сопутствующие заболевания. Поэтому работа реабилитационных центров очень необходима и актуальна сегодня", - указал глава республики.

Боец смешанных единоборств и боксер Абдул-Керим Эдилов, ранее занимавший должность руководителя секретариата Кадырова, стал новым вице-премьером правительства региона. Он будет курировать молодежную политику и спорт, а также обеспечивать контроль за расходованием бюджетных средств.