Автобус с туристами перевернулся в Турции, погибли пятеро

19 фев. 10:36

В субботу в центральной Турции произошло ДТП с участие туристического автобуса, погибли по меньшей мере пять человек.

Как сообщает местный телеканал A Haber, авария произошла на трассе между населенными пунктами Аксарай и Конья. Автобус вылетел с дороги и перевернулся.

В результате ДТП погибли пятеро, ранения различной степени тяжести получили 26 человек, все они доставлены в ближайшие больницы.

В посольстве России в Турции сообщили, что по предварительным данным, россиян в туристическом автобусе не было.