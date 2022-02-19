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Автобус с туристами перевернулся в Турции, погибли пятеро

Автобус с туристами перевернулся в Турции, погибли пятеро

В субботу в центральной Турции произошло ДТП с участие туристического автобуса, погибли по меньшей мере пять человек.

Как сообщает местный телеканал A Haber, авария произошла на трассе между населенными пунктами Аксарай и Конья. Автобус вылетел с дороги и перевернулся.

В результате ДТП погибли пятеро, ранения различной степени тяжести получили 26 человек, все они доставлены в ближайшие больницы.

В посольстве России в Турции сообщили, что по предварительным данным, россиян в туристическом автобусе не было.

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