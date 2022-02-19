Что мешает Пашиняну подписать мирный договор с Азербайджаном

Один из лидеров карабахского клана и идеологов современной версии армянского национализма, бывший президент Армении Роберт Кочарян 17 февраля провел трехчасовую пресс-конференцию, в ходе высказал свою точку зрения на перспективу подписания всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По мнению Кочаряна, нынешнее руководство Армении не готово к подписанию документа, так как администрация Никола Пашиняна не располагает достаточным переговорным ресурсом, премьер попытается отсрочить принятие соглашения, чтобы не ставить себя под удар перекрестной критики.

На самом деле, сразу несколько факторов влияет на продвижение миротворческих инициатив.

Первый – экономический

За годы оккупации на азербайджанской территории, в самопровозглашенной "НКР", сформировалась своя олигархическая элита, туда были вложены финансовые средства армянских бизнесменов. Сегодня эти, с позволения сказать, предприниматели, не готовы к условиям послевоенного мира, но способны оказывать давление на руководство Армении. Они должны убедиться в бесперспективности продолжения введения бизнеса на деоккупированной территории. Если финансовые интересы выросшего на почве сепаратизма армянского капитала пересекутся с мирной политикой премьера, то последний рискует оказаться в окружении влиятельных оппонентов, готовых профинансировать свержение действующей власти.

Второй фактор – внутриполитический

Правительству Пашиняна нужно убедиться в том, что на политической арене не будет тех, кто способен спровоцировать народные массы на захват власти. Это касается и участников различных псевдопатриотических организаций, куда входят воевавшие в составе оккупационных сил. В Армении проживают тысячи участников войны, а также члены семей военных, в том числе погибших. Пашинян опасается их недовольства. И сейчас ему необходимо выработать механизмы информационной пропаганды, способной перекрыть призывы к милитаризации.

Третий фактор – диаспора

При подготовке всеобъемлющего мирового документа в Ереване должны убедиться в том, что реакция со стороны диаспоры или хотя бы ее части будет позитивной. Диаспора для Армении - важный элемент существования, поэтому окончательно обрывать связь между западным и постсоветским армянством правительство не станет. Но среди структур диаспоры идея мира непопулярна. Поэтому руководству Армении имеет смысл предложить принципиально иную идею объединения, нежели бесконечное противопоставление армян и их соседей. Однако для этого придется переосмыслить многолетнюю культурную доктрину, пересмотреть пантеон национальных героев, исключив из их числа пособников фашистов.

Четвертый фактор - армия

Структуры армии не должны вмешиваться в процесс взаимного признания территориальной целостности. Армия – наиболее консервативный общественный институт, рассматривающий условия послевоенного мира сквозь призму личного поражения. Нынешняя армянская армия не способна обеспечить безопасность республики, но ее ресурса достаточно для проведения военного переворота. Военные не доверяют Пашиняну, и никто из генералов не может предугадать, что ожидает армию после подписания мира. Поэтому в интересах нынешнего правительства проследить за тем, чтобы военные не принимали участия в политических процессах в республике. Нейтралитет армянской армии могла бы обеспечить ОДКБ.