"Магнит-косметик" готов покорить Узбекистан

19 фев. 4:19

Крупнейшая российская сеть магазинов "Магнит" готовится выйти на первый зарубежный рынок - в Узбекистан, заявил гендиректор компании Ян Дюннинг.

Пока речь идет только о косметическом супермаркете "Магнит Косметик". Открытие первых магазинов запланированы на март-апрель.

По словам директора, в Узбекистане уже имеются офис и экспортная команда, которая помогает закупать фрукты и овощи для российского бизнеса.

"При этом мы хотим там выйти на рынок с нашим бизнесом косметики… Я думаю, что в марте-апреле мы откроем свои первые три магазина там", - приводит его слова Sputnik Узбекистан.