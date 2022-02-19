Собаки оделись на три миллиона рублей в Британии

19 фев. 2:22

Жительница английского графства Кент Леоне Галлер потратила свыше 30 тыс фунтов стерлингов (три млн рублей) на одежду и аксессуары для своих чихуахуа и не пожалела, сообщает Daily Mirror.

Женщина рассказала о любви к шестилетнему Реджи и пятилетнему Ромео. Собаки породы чихуахуа ни в чем себе не отказывают и, благодаря щедрой хозяйке, могут жить в свое удовольствие. По ее словам, питомцы пьют только бутилированную воду, а по праздникам употребляют стейки.

Британка и ее муж Стив организовали для собак собственную гардеробную под лестницей, где аккуратно разложены кашемировые свитеры, блестящие галстуки-бабочки и вязаные шарфы. Для красоты самые дорогие наряды держатся на витрине в гостиной.

За последние шесть лет хозяйка потратила тысячи фунтов на одежду и не жалеет об этом. Она добавила, что вместе с мужем предпочитает одеваться скромно, а вот собак они с удовольствием балуют. Самый дорогой наряд в гардеробе животных - пиджак из настоящего золота, который стоит пять тыс фунтов стерлингов (515 тыс рублей). Его купили в день "свадьбы" Ромео с собакой породы мальтипу по кличке Делайла, которая живет в США.

"Мои собаки значат для меня все. Мои сыновья уже выросли, поэтому они - мои дети", - поясняет Галлер.

Стоит добавить, что у женщины есть страница в Instagram, посвященная жизни Реджи и Ромео.