Стало известно, что угрожает человечеству

19 фев. 5:29

Эксперты программы ООН по окружающей среде выявили основные угрозы для человечества.

По их мнению, весомый ущерб природе и здоровью людей оказывают лесные пожары и шумовое загрязнение.

Специалисты сообщили, что из-за лесных пожаров деревья в скором времени перестанут поглощать выбросы парниковых газов и начнут, наоборот, генерировать их. Очаги в лесных массивах влияют на загрязнение воды и таяние ледников.

Шумовое загрязнение, в свою очередь, способствует развитию постоянной раздражительности и оказывает негативное влияние на сон, что приводит к заболеванию сердца, ухудшению слуха, а также развитию психических расстройств.

Кроме того, в ООН назвали третьей главной угрозой - рассинхронизацию экосистем, которая связана с ранним наступлением весны и поздним наступлением осени в умеренных и приполярных широтах.

Исследователи уверены, что эти процессы уже привели к сокращению численности популяций 117 видов европейских птиц, которые мигрируют в Африку осенью и возвращаются на север в начале весны.