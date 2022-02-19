Стало известно, что угрожает человечеству

Эксперты программы ООН по окружающей среде выявили основные угрозы для человечества.
По их мнению, весомый ущерб природе и здоровью людей оказывают лесные пожары и шумовое загрязнение.
Специалисты сообщили, что из-за лесных пожаров деревья в скором времени перестанут поглощать выбросы парниковых газов и начнут, наоборот, генерировать их. Очаги в лесных массивах влияют на загрязнение воды и таяние ледников.
Шумовое загрязнение, в свою очередь, способствует развитию постоянной раздражительности и оказывает негативное влияние на сон, что приводит к заболеванию сердца, ухудшению слуха, а также развитию психических расстройств.
Кроме того, в ООН назвали третьей главной угрозой - рассинхронизацию экосистем, которая связана с ранним наступлением весны и поздним наступлением осени в умеренных и приполярных широтах.
Исследователи уверены, что эти процессы уже привели к сокращению численности популяций 117 видов европейских птиц, которые мигрируют в Африку осенью и возвращаются на север в начале весны.