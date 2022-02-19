ОПЕК+ хочет вовлечь Иран в соглашение о поставках нефти

ОПЕК+ собирается интегрировать Иран в свое соглашение об ограничении поставок нефти, если ядерная сделка с мировыми державами будет возобновлена, сообщили источники, близкие к картелю. По их словам, организация стремится ограничить рыночную конкуренцию, которая может сказаться на ценах, сообщает Reuters.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), успешный исход переговоров может привести к отмене американских санкций в отношении иранского экспорта: потенциально на рынок может вернуться 1,3 млн нефти, что способно ослабить нынешнюю напряженность с поставками, в результате которой мировые бенчмарки торгуются на уровне почти в $100 за баррель.

Из-за давления санкций на экспорт Иран был освобожден от выполнения условий договоренности в рамках Организации стран-экспортеров нефти их союзников, ОПЕК+, ограничивающих добычу. По словам источников, хотя освобождение позволяет Ирану наращивать производство, ОПЕК+ в итоге будет стремиться к тому, чтобы ИРИ начала выполнять условия сделки. ”Вполне вероятно, что ОПЕК каким-то образом включит Иран в соглашение”, - заявил источник из картеля. Он уверен, что ядерная сделка будет в скором времени возобновлена. Источник, будучи экспертом по делам Ирана, считает, что сначала страна постарается восстановить свое производство, но по итогам переговоров с ОПЕК+, согласится придерживаться квот. Иран - один из пяти членов-основателей нефтяного картеля.

Сейчас ИРИ добывает около 2,5 млн баррелей в день, на 1,3 млн меньше, чем в 2018 году, когда президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения и вернул санкции, значительно ограничив нефтяные доходы Тегерана. ”С упразднением санкций Иран увеличит добычу нефти, исходя из своих возможностей, существующих мощностей и интересов, чтобы компенсировать упущенную прибыль, - заявил источник. - Я считаю, что ОПЕК+ установит квоту для иранского производства, но будет вводить ее постепенно. Иран, в свою очередь, поторговавшись, согласиться на условия картеля, чтобы выразить свою поддержку ОПЕК”.

Оптимизм в отношении иранского вопроса

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на вопрос о том, будет ли ОПЕК+ пересматривать соглашение с тем, чтобы вновь включить в него Иран, сказал, что текущее положение дел дает основания для уверенности в этом. ”Прошло пять лет с установления исторического партнерства между членами ОПЕК и другими производителями. Оно позволило нам пережить два нефтяных цикла, так что у нас есть все основания для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее”, - Баркиндо заявил Reuters.

ОПЕК+ постепенно наращивает производство после рекордных сокращений в 2020 году, когда спрос упал в связи с пандемией. Но картелю не удается достичь целевых показателей, поскольку не все производители инвестировали и поддерживали свои производственные мощности во время пандемии. В связи с этим, не на всех месторождениях добыча может быть восстановлена в сжатые сроки.

Для США имеет смысл отменить санкции в отношении Ирана, чтобы снизить цены, учитывая внутреннее давление на администрацию президента Джо Байдена в связи с усилением инфляции. США, возможно, считают, что любое увеличение производства со стороны Ирана снизит потрясение на рынках нефти в случае конфликта между Россией и Украиной, сообщил источник, знакомый с политикой Москвы в отношении нефти. ”США определенно снимут санкции с Ирана, как только решат посильнее надавить на Россию, учитывая нынешнюю напряженность вокруг Украины. Иранские поставки приведут к падению нефтяных цен”, - добавил источник.

Заполнение производственных пробелов

Источники из ОПЕК+ также говорят о том, что дополнительные поставки от Ирана помогут заполнить производственный пробел в рамках целевых показателей картеля. ОПЕК+ не сумела убедить более крупных производителей добывать больше за тех, кто не справляется со своими квотами. Переговоры подобного рода проводить не просто, учитывая такие деликатные вопросы, как национальный престиж и рыночная доля. Ядерная сделка в любом случае приведет к тому, что ОПЕК+ пересмотрит квоты, чтобы включить в них Иран. Когда американские санкции против Ирана были отменены в 2015-2016 годах, Тегеран отстаивал свои интересы среди производителей, отказываясь от производственных квот для решения проблемы избыточного предложения, чтобы восстановить собственную добычу. Позднее в 2016 году во время переговоров о создании ОПЕК+ с другими производителями с целью достижения соглашения по ограничению добычи, Иран в итоге добился квоты, позволяющей восстановить производство и долю на рынке, пострадавшие в связи с санкциями.

Третий источник из ОПЕК+ уверен, что картель будет не против возвращения иранской нефти на рынок, тем более что опыт решения острых вопросов есть. ”Мы справимся с ситуацией, - добавил источник. - ОПЕК уже 60 лет на рынке, так что проблем не возникнет”.