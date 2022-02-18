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УЕФА завел дело против "Марселя" из-за армянской провокации на встрече с "Карабахом"

УЕФА завел дело против &quot;Марселя&quot; из-за армянской провокации на встрече с &quot;Карабахом&quot;

УЕФА открыл дисциплинарное дело против футбольного клуба "Марсель" после первого матча 1/16 финала Лиги конференций, в котором французская команда победила на своем поле ФК "Карабах" со счетом 3:1.

Такое сообщение опубликовано на сайте УЕФА.

"Марселю" придется ответить за запрещенный баннер на трибунах, пиротехнику, которую использовали болельщики, и заблокированные проходы для зрителей.

Напомним, накануне "Карабах" сыграл первый матч этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА, уступив французам. Во время встречи группа армянских болельщиков на трибуне развернула провокационный баннер.

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