Магазинами в аэропортах Юга России будет управлять швейцарская компания

18 фев. 23:55

ФАС России одобрила ходатайство швейцарского оператора магазинов беспошлинной торговли Dufry AG и компании Laroge Limited (Британские виргинские острова) о заключении соглашения о совместной деятельности на территории РФ, - говорится в сообщении ФАС.

Дочернее общество Dufry Stayer Limited приобретет права, позволяющие определять условия работы двух компаний, которые занимаются торговлей в российских аэропортах – это ООО "Нюанс Базэл", работающее в аэропортах Сочи и Краснодара, и АО "Аэро Регион", работающее в аэропортах Ставропольского края и Ростова-на-Дону, - поясняет ведомство, передает "Интерфакс".

"Соглашение между операторами магазинов беспошлинной торговли не повлияет на состояние конкуренции в этих аэропортах", - заверили в ФАС России.