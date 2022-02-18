Дагестанская продукция будет поставляться на внешние рынки быстрее

18 фев. 23:15

Продукция малого и среднего бизнеса Дагестана будет приходить на внешние рынки быстрее – этому поможет программа "Экспортный форсаж", к которой он присоединится с подписанием соглашения с Российским экспортным центром (РЭЦ), - сообщил руководитель Центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев.

"При поддержке Российского экспортного центра в этом году мы интегрируемся в программу акселерациии "Экспортный форсаж". Для этого мы выберем 10 потенциальных производителей, которых будут обучать в Дагестане федеральные спикеры, знающие об экспорте не только в теории - это практики, которые уже экспортируют, занимаются бизнесом", - рассказал Абаскулиев, передает ТАСС.

"Это достаточно эффективная программа, она показывает хороший результат и поможет местным предпринимателям самим научиться и передать опыт другим", - сообщила советник гендиректора АО "Российский экспортный центр" Татьяна Сахарова.