Армянские военные обстреляли Товузский район

18 фев. 23:14

ВС Армении сегодня вечером обстреляли позиции азербайджанских войск в Товузском направлении госграницы, такое сообщение распространило Минобороны Азербайджана.

"18 февраля с 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Гюлели Товузгалинского района государственной границы, без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района", - сказано в нем.

В Минобороны отметили, что ВС АР предприняли адекватные ответные меры.

В результате обстрела потерь среди азербайджанских военнослужащих и военной техники нет.

В данный момент в этом направлении границы ситуация стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских военных.