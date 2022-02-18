В Пятигорске стартует Год создателей облика курорта братьев Бернардацци

18 фев. 22:43

Наступивший 2022 год в Пятигорске станет Годом братьев Бернардацци, которые 200 лет назад начали создавать облик курорта, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Конференции, творческие встречи, экскурсии, посвященные Бернардацци, пройдут в 2022 году. В числе мероприятий - пленэр "Взгляд через столетия", авторская экскурсия "Зарождение курорта на Горячих водах", фотовыставка "Достопримечательности Пятигорска, созданные Бернардацци"", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, уроженцы итальянской части Швейцарии, архитекторы Джованни и Джузеппе Бернардацци приехали в Россию в 1820 году и приняли участие в строительстве Исаакиевского собора и перестройке Аничкова дворца в Петербурге. В 1822 году они заключили контракт на проектирование и постройку зданий на курортах Кавказа. В 1828 году Иосиф Бернардацци разработал генеральный план Пятигорска: по проекту братьев построили бывшую Ресторацию (ныне Институт курортологии), Лермонтовские ванны, грот Дианы, парк Цветник, Академическую галерею, беседку Эолова арфа.