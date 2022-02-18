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Россия призывает страны СНГ лучше готовить трудовых мигрантов

Россия призывает страны СНГ лучше готовить трудовых мигрантов

Первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой призвал коллег из стран СНГ поднимать уровень подготовки трудовых мигрантов и предотвращать их вовлечение в деструктивные процессы. Об этом рассказали в пресс-центре ведомства.

Чиновник провел заседание Совета руководителей миграционных органов государств СНГ, на котором "ориентировал партнеров на необходимость недопущения вовлечения мигрантов в деструктивные процессы на территориях государств пребывания, повышения уровня подготовки мигрантов до их выезда из стран исхода для осуществления трудовой деятельности", передает "Интерфакс".

Кроме того, Горовой предупредил о жестких мерах, которые будут применяться к иностранцам за нарушения миграционного законодательства, включая незаконную трудовую деятельность, вплоть до высылки из РФ России и закрытия въезда.

В заседании принимали участие члены Совета и полномочные представители от Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома СНГ, а также, в качестве гостей и наблюдателей, - представители Туркменистана, Евразийской экономической комиссии и Всеобщей конфедерации профсоюзов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин призвал высылать из России мигрантов за экстремизм и нарушения правопорядка.

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