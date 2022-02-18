Россия призывает страны СНГ лучше готовить трудовых мигрантов

18 фев. 22:49

Первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой призвал коллег из стран СНГ поднимать уровень подготовки трудовых мигрантов и предотвращать их вовлечение в деструктивные процессы. Об этом рассказали в пресс-центре ведомства.

Чиновник провел заседание Совета руководителей миграционных органов государств СНГ, на котором "ориентировал партнеров на необходимость недопущения вовлечения мигрантов в деструктивные процессы на территориях государств пребывания, повышения уровня подготовки мигрантов до их выезда из стран исхода для осуществления трудовой деятельности", передает "Интерфакс".

Кроме того, Горовой предупредил о жестких мерах, которые будут применяться к иностранцам за нарушения миграционного законодательства, включая незаконную трудовую деятельность, вплоть до высылки из РФ России и закрытия въезда.

В заседании принимали участие члены Совета и полномочные представители от Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома СНГ, а также, в качестве гостей и наблюдателей, - представители Туркменистана, Евразийской экономической комиссии и Всеобщей конфедерации профсоюзов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин призвал высылать из России мигрантов за экстремизм и нарушения правопорядка.