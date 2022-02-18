Старинные медные кувшины украл и сдал на металлолом житель Дагестана

18 фев. 21:59

Похитителя старинной посуды задержали в Дагестане, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

В среду 16 февраля в ОМВД по Шамильскому району обратилась 40-летняя уроженка села Голотль, живущая в Махачкале. Она рассказала, что кто-то забрался в ее дом в этом селе и украл старинную посуду на сумму 50 тыс рублей.

Подозрения полицейских пали на 31-летнего местного жителя, который, как сообщила потерпевшая, незадолго до пропажи кувшинов вел в ее жилье строительные работы.

"В ходе допроса мужчина сознался в содеянном и рассказал, что знал, где в доме хранятся ценные предметы быта. Он перелез через забор, проник в чердачное и подсобное помещения и забрал изделия из меди", - пояснили в полиции.

Украденные вещи он сдал в пункт приема металлолома в Буйнакске, полученными 10 тыс рублей распорядился по своему усмотрению.

"Украденные кувшины вернуть не удалось, так как были отправлены на дальнейший расплав", - добавили в управлении.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).