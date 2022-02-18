Ингушетия делает упор на новые инвестпроекты

18 фев. 22:15

До конца года в Ингушетии заработают кирпичный завод, а также производства по выпуску стройматериалов, локальных очистных сооружений и санитарно-гигиенических средств, - сообщил сегодня первый вице-премьер республики Олег Фурсов.

"Нам удалось значительно ускорить сроки ввода инвестпроектов. Четыре из них будут реализованы в ближайшее время: это предприятие по производству детских санитарно-гигиенических средств ООО "Бест-Бренд", предприятие по производству современного облегченного кирпича ООО "КСМ Неон", локальных очистных сооружений ООО "Очистные сооружения" и производство строительных материалов ООО "Строй - Комфорт", - рассказал Фурсов, передает ТАСС.

Росту объема инвестиций в регионе способствует поддержка инвесторов: освобождение от налога на имущество на срок окупаемости проекта, снижение налога на прибыль до 13,5%, снижение на 95% от арендной платы за аренду земельного участка и государственного имущества, - добавил первый вице-премьер Ингушетии.