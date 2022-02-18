"Курорт Красная Поляна" сделает подарок школьникам

18 фев. 21:49

С 18 марта по 11 апреля 2022 года дети до 12 лет получат настоящий подарок "Курорта Красная Поляна" – для них на это время он станет не просто бесплатным, и это будут настоящие "Яркие весенние каникулы".

Для семей с детьми на это время предусмотрено бесплатное проживание детей в отелях с завтраками и программа из 10 развлечений.

"Ценовая доступность поможет распробовать все возможности горных курортов, полноценно отдохнув. Кроме того, смена сезонов - это всегда интересно. На высокогорных уровнях курорта еще продолжается горнолыжный сезон, а на уровне Поляна 540 погода уже по-настоящему весенняя и теплая, и аудитория сможет почувствовать и зиму, и весну, и при этом всем найдется занятие по интересам", - рассказала директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филиппенкова, передает портал Юга.ру.

Среди бесплатных активностей - подъем по канатной дороге на панорамную площадку с обзором 360 градусов, интерактивные экскурсии, тренировки с горнолыжным инструктором, бег с тренером, хаски-центр и другие интересные вещи.