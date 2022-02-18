Лайнеры "Узбекистон Хаво Йуллари" будут летать в Махачкалу

18 фев. 21:35

Узбекистан планирует развивать религиозный туризм, для чего весной запустить авиарейс в Махачкалу (Дагестан), - сообщил генеральный консул Узбекистана в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев.

"Должен быть взаимный интерес и обмен между Узбекистаном и Россией, чтобы узбекистанцы приезжали к вам, а вы приезжали к нам. Для этого государственная авиакомпания "Узбекистон Хаво Йуллари" планирует с весны запустить рейс в Махачкалу. Приглашаем всех посетить и увидеть Самарканд, Бухару, Хиву - это великие города, которым по 3 тыс лет, настоящая восточная сказка", - рассказал Курганбаев, передает ТАСС.

"У нас есть поручение президента о развитии зиярат (религиозного) туризма, ну, а мусульманские республики в России - это Башкирия, Татарстан и регионы Северного Кавказа. Грозный тоже хочет запустить рейс, сейчас у них идет строительство нового аэропорта. Думаю, этот вопрос решится после окончания строительства", - добавил Курганбаев.