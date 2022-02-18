Информационное безумие по поводу войны на Украине 

Эскалация напряженности между Россией и Западом по поводу ожидаемого вторжения на Украину достигла предела. Огромное количество вооружений и военной техники было поставлено Украине США и их союзниками после того, как Россия и Белоруссия объявили о проведении совместных учений ”Союзная решимость 2022”. Маневры спровоцировали страх и панику по поводу того, что Россия собирается вторгнуться на территорию Украины, пишет Baltic Word.

На первый взгляд кажется, будто опасение в отношении того, что российские войска останутся в Белоруссии, породило адекватный ответ. Западные страны заявили, что маневры могут быть прикрытием для подготовки атаки на Украину, хотя Россия и заверила, что военнослужащие вернуться на свои постоянные базы, как только учения будут завершены. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Запад в раздувании ”маниакального информационного безумия”.

Чутье подвело и мировые СМИ. Обвиняя Россию раз за разом, журналисты и эксперты только приближают возможный конфликт.

На самом деле, ситуация с военными учениями в Белоруссии стала отличным оправданием для развертывания сил НАТО, которая давно планировала усилить свое присутствие в Европе. Раньше у НАТО были только намерения, но не было причины для оказания Прибалтике поддержки такого масштаба. Прибалтийские республики также начали использовать ситуацию в своих интересах. Они уже давно просили НАТО об увеличении численности контингента на своей территории, и вот, наконец, у них появилась возможность. Цель стала более реалистичной: альянс начал отправлять дополнительные силы в регион.

Германия отправила 350 военнослужащих в Литву. Норвегия увеличила свой контингент до 60 человек. Британское правительство объявило 15 февраля, что отправит в Литву своих военных. ”В духе солидарности Великобритания отправит небольшую группу разведки, наблюдения и рекогносцировки”, - сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter. Нидерланды планируют увеличить численность своих военнослужащих в боевой группе альянса, дислоцированной в Литве, с 270 до 350 человек, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

С момента развертывания программы расширенного передового присутствия НАТО в Литве в 2017 году более 15 тыс. военнослужащих из девяти стран-членов альянса (Германия, Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Чехия, Франция, Хорватия, Люксембург и Исландия) прошли обучение в стране в рамках двухлетней ротации. С собой они привезли около шести тысяч единиц боевой техники. Усиление боевой мощи в Рукле производится по мере необходимости. В рамках одной ротации на территории страны размещаются 1200 военнослужащих. В настоящий момент группа представлена 600 военными из Германии, еще 350 человек прибудет в течение месяца.

Западные чиновники не верят в то, что Москва исключила атаку, хотя 15 февраля она подтвердила отвод войск от украинской границы.

Парадоксально, но переход к деэскалации не произошел, хотя главный страх, что Россия вторгнется на Украину во время боевых учений, больше не актуален на фоне вывода военнослужащих из Белоруссии.

Даже сама Украина, ранее извлекавшая выгоду из воинственной риторики, пытается убедить своих граждан, что реальной опасности боевых действий нет. Президент Владимир Зеленский призвал Запад перестать сеять панику. Он сообщил журналистам, что предупреждения о неминуемом вторжении угрожают экономике страны. Зеленский также раскритиковал эвакуацию дипломатов. По словам украинского лидера, сегодня Украина нуждается в личном участии союзников и партнеров. Он добавил, что нагнетание обстановки причиняет не меньший экономический ущерб Украине, чем прямое военное вмешательство.

Россия не собирается начинать войну, но иностранные дипломаты покидают Украину, экономические потери неизбежны, а НАТО обещает ввести санкции в отношении России только если конфликт начнется. Не этого хотела Украина.

Напряженность в регионе искусственно поддерживается посредством масштабной информационной кампании. Но нужно понимать, что милитаризация региона рано или поздно станет политическим триггером для еще большей конфронтации.