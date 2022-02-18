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Школьника ранили из "пневматики" на уроке в Волгограде

Школьника ранили из &quot;пневматики&quot; на уроке в Волгограде

Подросток был ранен из пневматической винтовки на уроке по военно-прикладному искусству в Волгограде, об инциденте рассказали в пресс-службе мэрии города.

ЧП произошло во вторник в школе №129, на занятии у старших классов. Информация о нем появилась лишь сегодня, после проверки, проведенной городским департаментом образования.

"Один из учащихся при перезарядке учебной пневматической винтовки случайно произвел выстрел, пулька попала в скуловую часть лица находящегося рядом ученика", - цитирует сообщение мэрии РИА Новости.

Юноше оказали медицинская помощь, угрозы для его жизни и здоровья нет.

Сведения о происшествии направлены в правоохранительные органы.

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