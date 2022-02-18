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Украина пожаловалась на несостоявшееся заседание ТКГ по Донбассу

Украина пожаловалась на несостоявшееся заседание ТКГ по Донбассу

Запланированное на сегодня внеочередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не состоится, - сообщила украинская делегация в группе.

"Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщает, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18:00 (19:00 мск) 18 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось", - говорится в Telegram-канале украинской делегации, передает ТАСС.

Самое интересное во всей этой странной истории – украинская делегация утверждает, что заседание не состоялось "из-за отказа российской стороны".

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