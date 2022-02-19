Турция продемонстрировала истребитель-невидимку

Турецкий истребитель-невидимка пятого поколения TF-X, вероятно, совершит свой первый полет в ближайшие три года. TF-X, рассматриваемый как замена американского F-35, может удовлетворить потребности не только Анкары.

Eurasian Times отмечает, что турецкая государственная аэрокосмическая компания представила макет истребителя TF-X в натуральную величину на проходящем в настоящий момент авиасалоне в Сингапуре. С 15 по 18 февраля модель самолета находилась в выставочном центре Чанги. Турция впервые представила свой будущий истребитель в азиатской стране. Ранее демонстрация была проведена на парижском авиасалоне в 2019 году. В то время Турция еще не была исключена из американской программы F-35 за покупку российской системы ПРО С-400.

С тех пор Турция прошла долгий путь, добившись значительных успехов в разработке собственного истребителя на фоне отсутствия прогресса в переговорах с США по возобновлению сделки по приобретению F-35. Оборонный гигант BAE Systems на своем официальном аккаунте в Twitter написал: ”Мы работаем с турецкой авиакосмической компанией, предоставляем инновационные технологии и делимся своим опытом в рамках программы TF-X”. Турецкая государственная аэрокосмическая компания также продемонстрировала макеты других военизированных платформ, созданных корпорацией. 18 марта 2023 года истребитель TF-X будет представлен официально, а первый полет, как пишет Daily Sabah, запланирован на 2026 год.

Турецкий футуристический истребитель

TF-X - истребитель пятого поколения, внешне напоминающий F-35 Lightning II компании Lockheed Martin. Самолеты собственного производства должны заменить истребители F-16, стоящие на вооружении турецких ВВС, к 2030 году.

TF-X - многоцелевой истребитель с двумя двигателями, предназначенный в основном для миссий класса ”воздух-воздух”, но он также может быть задействован и для поражения наземных целей.

Турецкая государственная аэрокосмическая компания сообщает, что как только все критически важные функции (расширенная ситуационная осведомленность, системы датчиков, малая заметность, грузоотсек и т.д.) будут обеспечены в рамках программы TF-X, Турция станет одной из немногих стран, где существует технология, инженерная инфраструктура и возможности для производства истребителя пятого поколения и даже еще более современных.

Турция создала новые предприятия для проектирования, разработки и производства собственного истребителя с целью уложиться в сроки, объявленные президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Представление полномасштабной модели TF-X на авиасалоне, возможно, было организовано с целью поиска потенциальных клиентов в Азии. Турецкая аэрокосмическая компания работает над расширением сотрудничества по современным технологиям на азиатском рынке, в частности, в секторе обороны и авиации. ”Мы проведем встречи с военными и гражданскими представителями стран, которые примут участие в сингапурском авиасалоне, и обсудим с ними возможности развития сотрудничества”, - сообщил глава компании перед началом салона.

Турция стремится в Азию

В 2019 году Турция представила инициативу ”Новая Азия” в стремлении укрепить свои отношения со странами региона, в основном в сфере обороны. В ноябре прошлого года Турецкая государственная аэрокосмическая компания открыла свой первый инженерно-конструкторский центр в Малайзии. Центр стал одним из двух претендентов на контракт по обеспечению Малайзии истребителями (Hurjet) наряду с индийским Tejas, который также участвует в сингапурском авиасалоне.

Инженеры из Турции и Малайзии работают над рядом проектов, среди которых создание БПЛА, учебно-тренировочных самолетов, вертолетов, а также модернизация глобальной авиационной экосистемы.

В прошлом году Турецкая аэрокосмическая компания заключала контракт с Казахстаном на продажу трех беспилотников Anka средней дальности и большой продолжительности полета. Сделка была заключена после того, как Турция и Казахстан подписали соглашение о военном сотрудничестве в мае прошлого года, предусматривающее обмен информацией и опытом в отношении разведывательных и ударных дронов.

В прошлом ноябре генеральный директор Турецкой аэрокосмической компании Темель Котиль заявил: "Экспорт в Казахстан - очень важный успех после Туниса. Мы гордимся тем, что наши БПЛА Anka будут использоваться по всему миру".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоголу в прошлом году побывал в государствах Центральной Азии с целью укрепления отношений. По сообщениям, Узбекистан выразил интерес в оборонных товарах в связи с успешным использованием турецких дронов Азербайджаном во время Второй Карабахской войны в 2020 году. Турция добилась значительного успеха в укреплении связей со странами южноазиатского региона, особенно с Бангладеш и Пакистаном.

В январе Бангладеш и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области безопасности во время визита министра внутренних дел Турции, Сулеймана Сойлу. Сделка касается военных учений, обмена разведданными, контртеррористических операций и борьбы с киберпреступлениями.

Бангладеш - четвертый по величине покупатель турецких вооружений. За первые четыре месяца 2021 года страна закупила у Турции оружие на сумму $60 млн. Общий оборонный экспорт Анкары в 2021 году составил $3 млрд.

Один из ближайших и наиболее надежных партнеров Турции в Азии - Пакистан. В настоящее время Анкара разрабатывает для страны корветы типа ”Ада” и обновляет подводные лодки ”Агоста-Б”. Пакистан также намерен закупить у Турции противоторпедные системы.

Даже несмотря на то, что Турция - член НАТО и по умолчанию партнер США, некоторые эксперты выражают уверенность в том, что Анкара готова закупить истребители у Китая.

Анкара оказалась в непростом положении после исключения из американской программы F-35. Вашингтон также игнорирует запросы о продаже истребителей F-16. Учитывая близкие отношения с Пакистаном и сотрудничество с Китаем в рамках инициативы ”Один пояс - один путь”, эксперты прогнозируют, что Турция может закупить китайские JF-17 или JF-10С.

Последние несколько лет Турция укрепляет позиции в качестве крупного производителя оборонной продукции. Стремление выйти на азиатский рынок может стать благоприятной возможностью для оборонной промышленности, поскольку Азия находится в поисках более дешевой альтернативы американскому оружию, у которого, к тому же, жесткие экспортные ограничения.