Врио президента отправил в отставку Араика Арутюняна

18 фев. 20:36

Начальник главного управления разведки Генштаба ВС Армении Араик Арутюнян отправлен в отставку, такой указ подписал и.о. президента Ален Симонян, документ опубликован на сайте главы государства.

"Принимая во внимание предложение премьер-министра, согласно статье конституции и закону "О воинской службе и статусе военнослужащего" освободить Араика Арутюняна от должности начальника главного управления разведки Генштаба Армении и должности заместителя начальника Генштаба", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, другими документами Симонян сменил начальника тыла ВС Армении. Он отправил в отставку Ромика Маркаряна и назначил вместо него Арама Погосяна.